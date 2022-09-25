Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца в будущем не останется шансов сохранить единую Германию — она разделиться на восток и запад из-за слов о России.

Так Илья Кива отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о специальной военной операции России в Украине. По прогнозам экс-депутата Верховной рады, раздел Германии на восточную и западную (как уже было более 70 лет назад), произойдет в течение ближайших 10 лет.

Кива считает, что как только Прибалтика (Латвия, Литва и Эстония) избавиться от русофобской политики, как и Польша, Германия будет вынуждена распасться на запад и восток. По его мнению, это все произойдет ближе к 2030 году, однако в масштабах истории ждать осталось не долго.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пытаться притекать все попытки давления международного наблюдения на референдум по присоединению к России украинских областей.

Референдумы в некоторых украинских областях, а также в ДНР и ЛНР о присоединении территорий к Российской Федерации уже начались и продлятся до 27 сентября 2022 года. В этот день ожидается оглашение результатов всенародного голосования.