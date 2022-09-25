В России могут увеличить призывной возраст по предложению главы СПЧ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Российской Федерации Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан страны до 45 или 50 лет.

Валерий Фадеев указал на то, что согласно Конституции Российской Федерации, защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина страны. При этом в основном документе объясняется, что «между теми, кто получил гражданство по рождению и теми, кто был натурализован».

Глава СПЧ считает, что «необходимо заполнить эту правовую лакуну» и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных россиян до 45 или 50 лет. Другими словами, увеличить призывной возраст для тех, что получил российский паспорт не по рождению.

Фадеев предположил, что многие, получившие российское гражданство, хотели бы пойти служить в российскую армию, однако получили паспорт в зрелом возрасте. Например, у некоторых иностранцев процесс получения российского гражданства занимал по 10-15 лет и, таким образом, к настоящему времени им уже за 35-40 лет.

Ранее в Государственной думе РФ приняли поправки к закону о возрастах, в которых можно заключать первый контракт с Вооруженными силами страны. В настоящее время, первый контракт с ВС РФ российскому гражданину можно заключить до 40 лет (ранее до 30 лет).