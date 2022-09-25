МВД Минска задержало организатора массового мероприятия в ТРЦ «Дана-Молл»
Правоохранители произвели задержание организатора несогласованного массового мероприятия минском торгово-развлекательном центре "Дана-Молл", которое состоялось вчера.
Днём 25 сентября пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что сегодня был задержан организатор несанкционированного массового мероприятия в ТРЦ "Дана-Молл", в рамках которого вчера в торговом центре выступала популярная среди молодёжи певица Милана Хаметова. На мероприятии собралось несколько тысяч молодых людей, что привело к давке в здании, а пять подростков обратились за помощью к медикам.
Милиционеры совместно с сотрудниками метро помогли несовершеннолетним рассредоточиться на группы для прекращения давки, попутно перекрыв приток новых посетителей в "Дана-Молл".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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