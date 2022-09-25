В США сконструировали микроробота, управляемого лазером
Американским ученым удалось построить роботов на дистанционном управлении размером не более 250 мкм.
До этого момента роботами можно было манипулировать только при использовании проводного интерфейса. Теперь это можно сделать удаленно при помощи лазера.
Оператор может задавать параметры меняющие как скорость, так и направление движения для механизма.
В конструкции роботов были использованы полупроводники с фотогальваническими элементами, что позволило добиться минимального энергопотребления.
Всего робот состоит из примерно тысячи элементов.
Как считают ученые, наибольшее применение подобные микророботы найдут в медицине при проведении сложных операций.
Опубликовано: Храмова Оксана
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