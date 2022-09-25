Fox News: в США сомневаются в способности Байдена здраво мыслить

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити заявил, что американцы все чаще сомневаются в способности президента США Джо Байдена здраво мыслить и руководить страной.

Шон Хэннити напомнил, что ранее президент США неоднократно был замечен бесцельно слоняющимся по сцене после выступлений, не понимая, где он находится и что делает. По мнению ведущего Шон Хэннити, Джо Байден потерял некоторые когнитивные способности.

Недавно Байден заявил, что «все проверяется практикой, смотрите на меня». По факту практика такова, что он часто растерян, говорит несвязанные вещи, выступает перед пустой аудиторией и добивает американскую экономику на фоне растущей инфляции. Помимо клоунады, Байден не думая подписывает радикальные планы и решения, чем по сути ограничивается его роль на президентском посту.

Ведущий Шон Хэннити считает, что на лицо у Байдена нарушение когнитивной работы мозга, что делает его все больше похожим на тень. При этом понятно, кто всем этим управляет — Демократическая социалистическая партия нового курса.

Ее цель и идеология заключается не в том, чтобы улучшить жизнь американцев и реализовать американскую мечту. Партии хочет превратить США с социалистическое экологическое государство, когда интересы партии будут стоять превыше капиталистических планов любого отдельно взятого гражданина.