Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Глава сербского МИДа Никола Селакович сообщил, что Сербия не может признать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожской области к России.
Днём 25 сентября глава Министерства иностранных дел Сербии Никола Селакович публично заявил, что сербское правительство не может признать результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях исходя из позиций международного права. Вероятно, в МИД Сербии опасаются западных санкций.
К текущему моменту отказать итоги референдумов о присоединении новых территорий к России отказались все страны G7. Глава белорусского МИДа Владимир Макей также утверждает, что Беларусь примет решение по вышеуказанным референдумам позже в соответствии с интересами страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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