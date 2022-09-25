В ДНР задержали украинских диверсантов, планировавших теракты на референдуме

В ДНР задержана группа лиц, планировавших по заданию СВР Украины теракты на референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

25 сентября новостное агентство ДАН, со ссылкой на Министерство государственной безопасности ДНР, сообщило о задержании украинских диверсантов и обнаружении их офиса, расположенного в городе Мелитополь, где завербованные СВР Украины осуществляли подготовку к проведению ряда террористических актов на референдуме.

МГБ ДНР также утверждает, что задержанные лица прошли подготовку на территории Чешской Республики у иностранных и украинских специалистов, чтобы сорвать проведение долгожданного референдума по вхождению республики в состава Российской Федерации.