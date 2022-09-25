Повеселилась в кругу друзей: Пугачеву заметили в компании Крутого и Николаева

Примадонна не стала запираться в своем особняке, и отдохнула на вечеринке среди коллег по цеху.

Недавно Алла Пугачева шокировала россиян резким заявлением: звезда обратилась в Минюст с просьбой признать себя иноагентом вместе с мужем Михаилом Галкиным, который признан иноагентом в России.

Правда, министерство не прислушалось к пожеланиям артистки, и в список иностранных агентов Примадонну не включило. Как сообщает СтарХит, певица не стала огорчаться и запираться в своем особняке. Недавно звезда была замечена на вечеринке среди коллег по цеху.

В частности, 62-летний Игорь Николаев отпраздновал выход сборника своих музыкальных произведений и фото с презентации опубликовал в личном блоге. Примадонна на них запечатлена в одном ряду с виновником торжества, 68-летним Игорем Крутым и другими гостями.

Алла Борисовна на фото довольно улыбается. На мероприятие она надела обтягивающие леггинсы с длинной рубашкой, талию подчеркнула широким ремнем. Певица хорошо выглядит после шестимесячного отдыха за границей и практически не пользуется косметикой.

73-летняя Алла Пугачева вернулась в Россию вместе с детьми, а Максим Галкин пока колесит с концертами по загранице.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 















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