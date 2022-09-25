Селакович: Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
В сербском МИДе, «исходя из международного права», исключили возможность признания Сербией референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
25 сентября министр иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович в ходе брифинга заявил о том, что «исходя из международного права», сербское правительство не может признать итоги проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России.
Селакович объяснил отказ признавать референдумы, которые проходят с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, ссылаясь на чёткое соблюдение Сербией принципов международного права, а также Устава ООН.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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