Селакович: Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

В сербском МИДе, «исходя из международного права», исключили возможность признания Сербией референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

25 сентября министр иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович в ходе брифинга заявил о том, что «исходя из международного права», сербское правительство не может признать итоги проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России.

Селакович объяснил отказ признавать референдумы, которые проходят с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, ссылаясь на чёткое соблюдение Сербией принципов международного права, а также Устава ООН.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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