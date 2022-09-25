Минобороны РФ: российские военные уничтожили 100 иностранных наёмников ВСУ в Запорожье

В Минобороны РФ заявили, что российская армия уничтожили до ста бойцов «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины в районе города Запорожье.

25 сентября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, солдаты российской армии нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования украинского подразделения «Иностранный легион» в районе города Запорожье.

Конашенков уточнил, что в результате попадания служащими ВС РФ по цели в районе административного центра Запорожской области были ликвидированы до ста единиц иностранных наёмников украинской стороны, а также пятнадцать единиц вооружения.