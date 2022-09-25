ВСУ потеряли свыше 110 единиц личного состава на Николаево-Криворожском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.

В воскресенье, 25 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии за минувшие сутки ликвидировали не менее 110 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Конашенков также добавил, что помимо сокращения живой силы украинской стороны, российские военные также сократили численность арсенала украинской стороны, уничтожив 13 единиц вооружения противника.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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