Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.

В воскресенье, 25 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии за минувшие сутки ликвидировали не менее 110 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Конашенков также добавил, что помимо сокращения живой силы украинской стороны, российские военные также сократили численность арсенала украинской стороны, уничтожив 13 единиц вооружения противника.