ВСУ потеряли свыше 110 единиц личного состава на Николаево-Криворожском направлении
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.
В воскресенье, 25 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии за минувшие сутки ликвидировали не менее 110 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.
Конашенков также добавил, что помимо сокращения живой силы украинской стороны, российские военные также сократили численность арсенала украинской стороны, уничтожив 13 единиц вооружения противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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