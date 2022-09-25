Артиллерия армии России сорвала наступление ВСУ на Марьинку в ДНР

Министерство обороны России сообщило о срыве наступательных действий украинской армии в районе населённого пункта Марьинка Донецкой области.

В заявлении пресс-секретаря Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине Игоря Конашенкова от 25.09.22 сообщается, что солдаты вооружённых сил Украины готовили контрнаступление на позиции народной милиции ДНР и российских военных в районе Марьинки Донецкой Народной республики.

Конашенков уведомляет, что в результате оперативной работы российской артиллерии украинское наступление на Марьинку было полностью сорвано, а подразделения ВСУ в этом районе понесли потери в количестве пятидесяти бойцов.