Экономические санкции против России нанесли огромный удар по самому Европейскому союзу. Ограничения создали риски как для энергетической, так и продовольственной безопасности.

Эмбарго на российский уголь, частичный запрет на поставки нефти и газа из России, привели к тому, что Европа вводит режим повсеместной экономии и закупает энергоресурсы по критически высоким ценам. Все это вынуждает Европейский союз (ЕС) обходить собственные санкции буквально ради выживания.

Прибалтика настолько остро нуждается в поддержке Европейской комиссии, которую не откуда взять, что контролирующий орган готов ослабить экономические ограничения якобы только для некоторых стран. На самом деле, ослабив санкции для одной страны ЕС, они автоматически будут ослаблены для всей цепочки.

В ЕС понимают, что санкции — любимое оружие США, которые выдержат фактически любой удар с сильной внутренней экономикой и достаточным уровнем жизни, чтобы не заменить инфляцию и падение. При этом страны ЕС вынуждены брать такие же санкции на вооружение понимая, что они не выдержат бумеранга.

В условиях энергетического и возможного продовольственного кризиса, некоторые страны ЕС открыто говорят, что обходят собственные санкции для избежания тяжелейших последствий. При этом ЕС продолжает инвестировать в «зеленую энергетику», от которой на данный момент не выигрывает никто.

Да, санкции ослабляют и Россию в сфере перевозок определенных товаров, однако страны ЕС теряют от этого больше. Сегодня обсуждение ослабления санкций против России ходят повсеместно от экономически слабых стран вроде Эстонии, до сильнейших экономик ЕС — Германии и Франции. При этом ЕК не готова публиковать прошения и документы без детального обсуждения.