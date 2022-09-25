Правильное выкапывание клубней георгин и их хранение до весны

Георгины являются одними из любимых цветов многих дачников. Но их хранение имеет свои секреты.

В августе следует любоваться цветами, прекратив подкормку растений. В конце месяца или в начале сентября следует окучить георгины, подняв грунт на 8-12 см, это даст возможность стволам выдержать усиливающиеся ветры, а клубням больше накопить полезных веществ.

Время подходящее выкапывания клубней георгин начинается в середине октября и длится до конца этого месяца. Перенесенные легкие заморозки даже полезны, поскольку укрепят клубни и помогут им легче выдержать зиму.

Выкапывать клубни георгин желательно вилами, чтобы меньше повреждать, но предварительно растения следует обрезать секатором, оставляя пеньки около 10-15 см. Клубням нужно дать полежать на земле 3-4 часа, затем отряхнуть от высохшей почвы.

Следующим шагом на несколько дней клубни оставляют на просушку в темном посещении. Затем их отправляют в пластиковые ведра или ящики, размещая плотно один к другому и засыпая все опилками или сухим песком. Помещение для зимовки должно сохранять все время температуру 3-6 Цельсия при влажности около 70%.