Пушилин посмертно наградил украинского экс-нардепа Алексея Журавко медалью «За отвагу»

Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко медалью «За отвагу».

В воскресенье, 25 сентября 2022 года, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» Алексея Журавко.

Погибший в результате попадания ракеты по гостинице Play в Херсоне Журавко после переворота на Украине в 2014 году выступал против действующей власти и в 2015 переехал в Россию, где продолжал активно выступать за освобождение республик Донбасса от гнёта киевского режима.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 