Пушилин посмертно наградил украинского экс-нардепа Алексея Журавко медалью «За отвагу»
Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко медалью «За отвагу».
В воскресенье, 25 сентября 2022 года, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» Алексея Журавко.
Погибший в результате попадания ракеты по гостинице Play в Херсоне Журавко после переворота на Украине в 2014 году выступал против действующей власти и в 2015 переехал в Россию, где продолжал активно выступать за освобождение республик Донбасса от гнёта киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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