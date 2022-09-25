ВСУ нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по гостинице Play в Херсоне по наводке НАТО.

В воскресенье днём, 25 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на сотрудника правоохранительный органов, сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS американского производства по гостинице Play в Херсоне по наводке Североатлантического альянса.

Отмечается, что в результате ракетного удара украинской стороны по херсонской гостинице погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, чью смерть подтвердил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.