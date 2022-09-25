ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по гостинице Play в Херсоне
ВСУ нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по гостинице Play в Херсоне по наводке НАТО.
В воскресенье днём, 25 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на сотрудника правоохранительный органов, сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS американского производства по гостинице Play в Херсоне по наводке Североатлантического альянса.
Отмечается, что в результате ракетного удара украинской стороны по херсонской гостинице погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, чью смерть подтвердил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Politico: ЕС не включит ядерную энергетику России в новый пакет санкций
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
ВКС России уничтожили два самолёта МиГ-29 армии Украины с ракетами США
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России