Президент Финляндии заявил о невозможности достижения мира на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит возможностей для достижения мира на Украине.
25 сентября президент Финляндской Республики Саули Ниинисте в интервью для американского ТВ-канала CNN оценил возможности для достижения мира на Украине, где на протяжении почти девяти последних лет не утихает конфликт.
Ниинисте убеждён, что в настоящее время возможности для достижения долгожданного мира на Украине отсутствуют, но в случае необходимости готов выступить в роли посредника между сторонами конфликта, невзирая на то, что не надеется сделать «что-то позитивное».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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