Президент Финляндии заявил о невозможности достижения мира на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит возможностей для достижения мира на Украине.

25 сентября президент Финляндской Республики Саули Ниинисте в интервью для американского ТВ-канала CNN оценил возможности для достижения мира на Украине, где на протяжении почти девяти последних лет не утихает конфликт.

Ниинисте убеждён, что в настоящее время возможности для достижения долгожданного мира на Украине отсутствуют, но в случае необходимости готов выступить в роли посредника между сторонами конфликта, невзирая на то, что не надеется сделать «что-то позитивное».