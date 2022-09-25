ВСУ направили 8 дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская армия сбила восемь дронов-камикадзе у ЗАЭС в Энергодаре.
В воскресенье вечером, 25 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своём Telegram-канале экстренно сообщил, что украинская сторона вновь предприняла попытку атаковать территорию ЗАЭС в Энергодаре.
Рогов уточнил, что служащие Вооружённых сил Украине направили к Запорожской атомной электростанции восемь дронов-камикадзе, которые были оперативно ликвидированы российскими военнослужащими, что помогло избежать радиационной катастрофы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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