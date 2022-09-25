Референдум по вхождению ЛНР в РФ признан состоявшимся

В ЦИК ЛНР сообщили, что по итогом третьего дня референдума явка на избирательные участки составила 76,09%.

В воскресенье вечером, 25 сентября 2022 года, пресс-служба Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики заявила, что референдум по вопросу вхождения в состав Российской Федерации признан состоявшимся.

Отмечается, что по итогам третьего дня голосования явка избирателей составила 76,09%, в то время как референдум официально считается состоявшимся, если в нём приняли участие более чем 50% от общего числа населения региона.