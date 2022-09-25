Олаф Шольц объяснил отказ Германии поставлять танки в Украину
Канцлер ФРГ рассказал, что отказ Германии поставлять Украине бронетехнику обусловлен нежеланием дальнейшей эскалации конфликта.
В интервью американской газете The New York Times федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Германия не желает доводить конфликт до состояния открытого противостояния России и НАТО и по этой причине Украина получила отказ на просьбу о поставках новых танков.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, но делать это так, чтобы не обострять ситуацию до критического состояния.
Опубликовано: Максим Алексев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Олаф Шольц объяснил отказ Германии поставлять танки в Украину
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Референдум по вхождению ЛНР в РФ признан состоявшимся
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России