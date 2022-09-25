Олаф Шольц объяснил отказ Германии поставлять танки в Украину

Канцлер ФРГ рассказал, что отказ Германии поставлять Украине бронетехнику обусловлен нежеланием дальнейшей эскалации конфликта.

В интервью американской газете The New York Times федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Германия не желает доводить конфликт до состояния открытого противостояния России и НАТО и по этой причине Украина получила отказ на просьбу о поставках новых танков.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, но делать это так, чтобы не обострять ситуацию до критического состояния.