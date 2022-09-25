The New York Times: ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении

Украинские военные признались, что потерпели огромные потери в боях на южном направлении.

25 сентября служащее Вооружённых сил Украины, пожелавшие сохранить анонимность, дали интервью американской газете «Нью-Йорк таймс», где заявили о том, что терпят значительные потери как живой силы, так и вооружения в ходе сражений на южном направлении фронта.

Некоторые военные считают, что причина значительных потерь ВСУ кроется в проблемах с подготовкой личного состава, другие же убеждены, что всему виной нехватка боеприпасов в арсенале украинской армии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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