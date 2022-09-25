Зеленский сообщил, что США передали Украине ЗРК NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получила от США системы ПВО NASAMS, сообщает CBS.

"Хочу поблагодарить президента Джо Байдена и Конгресс за положительное решение о передаче Украине систем ПВО. Мы получили систему ПВО NASAMS, но, поверьте, ее может быть недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры, школ, больниц, университетов и домов наших граждан", - сказал президент Украины в интервью CBS News.

NASAMS расшифровывается как National Ground-to-Air Advanced Missile System и является одной из наиболее широко используемых систем ПВО средней дальности в мире. Первоначально первая часть названия была "норвежская", а не "национальная", потому что именно там производилось это оружие.

В США название было изменено после того, как система поступила на вооружение Пентагона в качестве основного элемента защиты воздушного пространства над Вашингтоном, самого охраняемого сегмента неба в мире.

Одна система состоит из пусковой установки или ракетных установок, объединенных в сеть с радаром AN/MPQ-64 Sentinel, инфракрасным оптическим датчиком и командным пунктом.

NASAMS не так известна, как американский Patriot, это одна из самых широко используемых систем в своем классе. Недавно систему купили в том числе Литва и Катар, интерес также проявила Эстония. Производители NASAMS — норвежская фирма Kongsberg и американская Raytheon.