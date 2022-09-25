Референдум по вопросу вхождения ДНР в состав РФ состоялся

Председатель ОП ДНР Александр Кофман объявил, что референдум по вопросу вхождения ДНР в состав РФ состоялся по международным нормам.

25 сентября пресс-служба ЦИК ДНР в официальном Telegram-канале заявила о том, что в третий день проведения референдума по вопросу вхождения в состав России явка на избирательных участках превысила отметку в 50 процентов.

После обнародования данных ЦИК ДНР, председатель Общественной палаты Александр Кофман заявил представителям СМИ о том, что по международным нормам, референдум в республике состоялся, учитывая количество проголосовавших жителей региона.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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