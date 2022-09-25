Референдум по вопросу вхождения ДНР в состав РФ состоялся
Председатель ОП ДНР Александр Кофман объявил, что референдум по вопросу вхождения ДНР в состав РФ состоялся по международным нормам.
25 сентября пресс-служба ЦИК ДНР в официальном Telegram-канале заявила о том, что в третий день проведения референдума по вопросу вхождения в состав России явка на избирательных участках превысила отметку в 50 процентов.
После обнародования данных ЦИК ДНР, председатель Общественной палаты Александр Кофман заявил представителям СМИ о том, что по международным нормам, референдум в республике состоялся, учитывая количество проголосовавших жителей региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Референдум по вопросу вхождения ДНР в состав РФ состоялся
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Зеленский сообщил, что США передали Украине ЗРК NASAMS
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России