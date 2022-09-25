Зеленский заявил, что Украина получила от США ЗРК NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS, что Киев получил от США два первых зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

Он добавил, что его стране нужно больше таких систем для обеспечения безопасности своих городов и отметил, что Украине по-прежнему нужны системы HIMARS, артиллерия и танки.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс за уже принятое ими положительное решение - мы получили NASAMS", — сказал Зеленский, не вдаваясь в подробности.

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) — американо-норвежская система средней дальности, способная защищать города, в том числе от дронов, беспилотников и крылатых ракет. США пока пообещали передать Украине шесть систем, из которых четыре пока не изготовлены, а их поставка — вопрос как минимум года. Помимо США аналогичные системы IRIS-T SLM обещала предоставить Германия.

Как заявил Зеленский, поставляемого оружия недостаточно для прикрытия украинской гражданской инфраструктуры. Он также утверждал, что предоставление большего количества систем окупится для Соединенных Штатов, поскольку это позволит некоторым украинцам вернуться в страну и снизить их финансовую зависимость от США.

На вопрос, какое оружие больше всего нужно Украине, он наряду с системами ПВО упомянул системы HIMARS, артиллерию и танки.