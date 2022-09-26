Меган Маркл пригрозила бросить принца Гарри, если он не объявит об их отношениях публично

В отрывке из новой книги Валентина Лоу «Придворные: скрытая сила короны» говорится, что Меган Маркл потребовала от принца Гарри публично объявить об их отношениях.

Она сказала, что бросит его, если он не объявит их парой. Автор утверждает, что об этом ему рассказали два анонимных источника.

Они отметили, что Гарри был очень обеспокоен возможным разрывом с Меган.

Он связался с Джейсоном Кнауфом, который тогда был его секретарем по связям с общественностью, и сказал ему опубликовать официальное заявление о его отношениях с Маркл.

Меган также говорила, что знает, как устроена жизнь королевской семьи и убеждена, что никому нет до нее дела.

Многие говорили, что у Меган всегда было свое мнение, и она никогда его не скрывала.

В книге также упоминается, что Меган Маркл издевалась над двумя высокопоставленными сотрудниками Букингемского дворца, пока еще входила в число работающих членов королевской семьи.

Пока опубликованы только отрывки из книги, а ее выход запланирован на 6 октября.