В Южной Корее построили велосипедную дорожку с солнечными батареями прямо посреди шоссе

В Южной Корее проложили велосипедную дорожку с солнечными панелями в середине восьмиполосного шоссе.

Она соединяет город Тэджон с административным центром Седжоном. Над дорожкой построена крыша, на которой установлены 7 502 солнечные панели.

Они производят 2200 МВтч экологически чистой электроэнергии за год. Эта энергия используется для работы электронных дисплеев и уличных фонарей.

Общий объем производимой электроэнергии соответствует расходам около 600 домохозяйств.

Дорожку построила государственная южнокорейская компания Korea Western Power Co., она же выполняет техническое обслуживание панелей.

Исследователь из Института зеленой энергии Южной Кореи Ким Гын Хо говорит, что солнечные панели – это тенденция в сфере чистой энергии.

В стране есть и другие велосипедные дорожки такого типа. Но все они менее протяженные и находятся на краю проезжей части.

Многие местные жители отмечают, что велосипедная дорожка – самый быстрый способ добраться на работу в Седжон из Тэджона.