Губернатор Иркутска Кобзеев подтвердил стрельбу в одном из военкоматов региона

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в военном комиссариате города Усть-Илимск мужчина открыл стрельбу. В результате инцидента был ранен военком — его доставили в реанимацию.

Кобзев отметил, что военный комиссар города Усть-Илимска в результате стрельбы был ранен и доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Стрелка задержали, с ним работают правоохранительные органы и проводятся следственные мероприятия.

Губернатор добавил, что ему «стыдно, что такое происходит в то время, когда Россия наоборот должна быть едина». Кобзеев добавил, что россияне не должны бороться друг с другом, а выступать «против реальных угроз».

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина открыл стрельбу из окна собственного дома по улице Светлая. По данным правоохранительных органов, мужчина вел стрельбу по двору. Местная женщина сообщила, что в квартире он находится не один.

По предварительным данным, рядом со стрелком находился еще один человек, который «направлял руку стрелка». На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Выясняются обстоятельства инцидента.