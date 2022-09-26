«Автотор»: в Калининграде запустят производство автомобилей новых марок

Официальные представители завода «Автотор», который простаивал более полугода из-за-санкций, заявили, что предприятие намерено освоить выпуск автомобилей под новыми марками.

Ранее на заводе в Калининграде собирались такие автомобили, как Kia, Hyundai, Genesis и BMW, однако в сегодняшних санкционных условиях это невозможно. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, который на днях вернул себе статус основного акционера, завод запустит работу в первых числах октября, а оборудование пустят «под переналадку».

Щербаков уточнил, что такие меры созданы для переоборудования завода под выпуск автомобилей новых марок, однако не уточнил, о каких именно брендах идет речь. Он рассчитывает внедрить новую политику завода, который будет адаптирован к новым реалиям развития России.

По всей видимости, многолетнее сотрудничество завода с марками Kia, Hyundai, Genesis и BMW завершилось окончательно, так как оборудование будет перестроено. Накануне совет директоров рассматривал новые решения по инвестициям и модернизации предприятия и пришел к выводу, что готов выделить на эти цели более 5,7 миллиардов рублей.

Ожидается, что «Автотор» перейдет не только на производство новых марок автомобилей, но и начнет выпускать электродвигатели полностью российской разработки. Щербаков уточнил, что совет директоров рассчитывает, что новые автомобили выйдут с конвейера уже в следующем году.