МВД РФ: мужчина убил 13 человек в школе Ижевска и покончил с собой

Молодой человек пришёл с оружием в 88-ую школу Ижевска, убив шесть человек, среди которых есть дети.

26 сентября молодой человек проник в ижевскую школу №88, открыв огонь по детям из двух пистолетов. Известно, что молодой человек был одет во всё черное, а на его майке была нанесена нацистская символика. По данным СМИ, убито 13 человек.

Приехавшие полицейские приехали в учебное заведение, вступив в перестрелку с нападавшим, однако позднее убийца застрелился на четвёртом этаже в 403-ем кабинете.