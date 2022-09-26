МВД РФ: мужчина убил 13 человек в школе Ижевска и покончил с собой
Молодой человек пришёл с оружием в 88-ую школу Ижевска, убив шесть человек, среди которых есть дети.
26 сентября молодой человек проник в ижевскую школу №88, открыв огонь по детям из двух пистолетов. Известно, что молодой человек был одет во всё черное, а на его майке была нанесена нацистская символика. По данным СМИ, убито 13 человек.
Приехавшие полицейские приехали в учебное заведение, вступив в перестрелку с нападавшим, однако позднее убийца застрелился на четвёртом этаже в 403-ем кабинете.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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