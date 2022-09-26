Макей: Беларусь не оставит без ответа конфискацию своего имущества в Украине

Глава МИД Беларуси Владимир Макей утверждает, что правительство страны не оставит безнаказанным изъятие белорусского имущества в Украине.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждает, что на территории Украины участились незаконные случаи конфискации белорусского имущества, которые зачастую напрямую санкционированы администрацией Киева и офисом местного президента Владимира Зеленского.

По словам Макея, Беларусь не может безучастно наблюдать за подобными процессами и обязательно разработает необходимый перечень ответных мер.