Макей: Беларусь не оставит без ответа конфискацию своего имущества в Украине
Глава МИД Беларуси Владимир Макей утверждает, что правительство страны не оставит безнаказанным изъятие белорусского имущества в Украине.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждает, что на территории Украины участились незаконные случаи конфискации белорусского имущества, которые зачастую напрямую санкционированы администрацией Киева и офисом местного президента Владимира Зеленского.
По словам Макея, Беларусь не может безучастно наблюдать за подобными процессами и обязательно разработает необходимый перечень ответных мер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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