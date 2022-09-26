МИД Казахстана заявил о непризнании референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Клава казахстанского МИДа Айбек Смадияров утверждает, что Казахстан не признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Днём 26 сентября министр иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров публично заявил, что Астана не намерена признавать итоги референдумов по присоединению к России Донецкой и Луганской народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, уже находящихся под контролем российских военных.

В тот же день лидер турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу также напомнил, что Турция не станет признавать итоги референдумов в Запорожье, Херсоне и на Донбассе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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