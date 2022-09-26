ВКС России уничтожили 100 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ в районе Святогорска

В Минобороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила до 100 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ в районе Святогорска ДНР.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования «Иностранного легиона» ВСУ в районе города Святогорска в ДНР.

Конашенков отметил, что в результате успешного поражения пункта наёмников, сражающихся на стороне Украины и получающих материальное вознаграждение, были уничтожены до 100 бойцов «Иностранного легиона».