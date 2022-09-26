DPA: Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сдал положительный тест на вирусное заболевание COVID-19.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, немецкое информационное агентство «Дойче Прессе-Агентур» сообщило, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 2019 года.

Обозреватели издания отмечают, что в настоящее время у немецкого канцлера Шольца присутствуют симптомы, свойственные для лёгкой формы COVID-19, ввиду чего жизни политика ничего не угрожает.