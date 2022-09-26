ВСУ четвёртый раз день обстреляли Антоновский мост в Херсоне
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что служащие ВСУ четвёртый раз за день открыли огонь по Антоновскому мосту в Херсоне.
В понедельник, 26 сентября 2022 года, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале заявил о том, что украинские военнослужащие четвёртый раз день обстреляли Антоновский мост в Херсоне.
Стремоусов также считает, что Антоновский мост, проходящий через Днепр, превратился в «символ стойкости», который невзирая на многочисленные атаки со стороны Украины смог устоять.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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