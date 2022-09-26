Олаф Шольц заразился коронавирусом и ушел в изоляцию

Федеральный канцлер Германии сдал положительный тест на коронавирус. Высокопоставленный чиновник ушел в изоляцию.

Немецкий новостной канал N-TV сообщил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус.

Представитель правительства Германии Штеффена Хебестрейта рассказала, что у Шольца появились легкие симптомы простуды. Высокопоставленный чиновник изолировался.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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