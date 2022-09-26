Некоторые страны хотят установить потолок цен на газ в Евросоюзе, другие не согласны

По информации агентства Reuters, группа стран Евросоюза выступает за установления потолка цен на газ в пределах блока.

Сообщается, что письмо с таким предложением будет направлено комиссару Евросоюза по энергетике Кадри Симсон.

Письмо планируют подписать 10 стран, включая Италию, Бельгию, Грецию, Мальту, Польшу.

Однако есть и противники подобного решения. Нидерланды, Дания и Германия считают, что ограничение цен помешает Евросоюзу привлекать поставки этой зимой.

Ранее в Евросоюзе были предложены специальные меры для борьбы со стремительным ростом цен на энергоносители.

Однако потолок газовых цен не обсуждался, поскольку это может стать причиной разлада в Евросоюзе.

Среди чрезвычайных мер ЕС – сбор с повышенной прибыли энергетических компаний, снижение объемов потребляемой электроэнергии. Обсуждаются возможности поддержки ликвидности для организаций, работающих в энергетическом секторе.

Очередная встреча министров энергетики ЕС состоится 30 сентября. Опубликовать данные о принятых решениях обещают в начале октября.