Венгрия запустила национальные консультации об отношении к антироссийским санкциям

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране будут запущены национальные консультации, которые помогут понять отношение граждан к европейским санкциям против России.

На заседании парламента Венгрии премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в данный момент идет подготовка к запуску национальных консультаций, которые помогут правительству разобраться в отношении граждан к санкциям против России от Европейского союза.

Орбан отметил, что венгерский народ может напрямую высказать свое мнение и свою позицию относительно антироссийских санкций. Венгры также должны решить, поддерживают ли они продолжение экономического давления на России, которое также влияет и на их уровень жизни.

Венгрия — первая страна Европейского союза, которая запускает процедуру национальных консультаций относительно антироссийских санкций. Эксперты считают, что другие европейские государства так или иначе подтянуться к такой инициативе, так как у европейцев растет недовольство.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт не поддерживает санкции Европейского союза против России. По его словам, они ставят под угрозу систему энергообеспечения самой Венгрии.