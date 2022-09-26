Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования от лица всех белорусов в связи с произошедшей трагедией в школе №88 города Ижевска.
В понедельник, 26 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге Владимиру Путину от лица всего белорусского народа искренние соболезнования в связи с трагедией, которая произошла этим утром в школе № 88 города Ижевска.
«Нестерпимой болью в наших сердцах отозвалось известие о гибели невинных детей, чьи жизни прервались, едва начавшись», – печально сказал белорусский лидер по поводу стрельбы в ижевской школе.
Лукашенко также высказал пожелания скорейшего выздоровления всем тем, кто получил ранения различной степени тяжести и в настоящее время находится в учреждениях здравоохранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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