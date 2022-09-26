Английский уик-энд так же традиционен, как английский пудинг

Англичане проводят свои выходные с семьей - они ходят в парки, ездят к морю и грилят в саду.

В воскресенье англичане завтракают или обедают в кафе всей семьей.

Традиционный английский семейный завтрак, который предлагают местные заведения, - это яичница-глазунья с беконом, поджаренными тонкими сосисками, тостами, фасолью, грибочками и помидорками.

Это блюдо подается на большой тарелке. Оно очень сытное.

В добавление к нему подают сливочное масло, джем и один из напитков: чай с молоком, сок или кофе.

Семейный обед в кафе включает картофель с овощами и жареным мясом, а также пудинг.

Английские развлечения выходного дня так же традиционны, как и еда.

Многие жители Туманного Альбиона любят возиться в своем саду.

Как правило, это маленький садик перед домом, где сажают и пересаживают множество цветов в горшках, стригут зеленую изгородь, срезают засохшие и удобряют свежие растения.

В своих садиках англичане любят устраивать барбекю.

Еще одна любимая семейная забава - прогулки в городских парках. Там полно детских площадок, есть специально оборудованные дорожки для катания на роликах, самокатах и велосипедах, а также места для устраивания пикников.

Англичане любят ездить на прогулки в соседние города и к морю - полюбоваться волнами, походить босыми ногами по песку, подышать целебным воздухом.

Какой бы вид отдыха на уик-энд ни выбирали английские семьи, главное для них - это провести время с самыми близкими.