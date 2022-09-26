Английский уик-энд так же традиционен, как английский пудинг
Англичане проводят свои выходные с семьей - они ходят в парки, ездят к морю и грилят в саду.
В воскресенье англичане завтракают или обедают в кафе всей семьей.
Традиционный английский семейный завтрак, который предлагают местные заведения, - это яичница-глазунья с беконом, поджаренными тонкими сосисками, тостами, фасолью, грибочками и помидорками.
Это блюдо подается на большой тарелке. Оно очень сытное.
В добавление к нему подают сливочное масло, джем и один из напитков: чай с молоком, сок или кофе.
Семейный обед в кафе включает картофель с овощами и жареным мясом, а также пудинг.
Английские развлечения выходного дня так же традиционны, как и еда.
Многие жители Туманного Альбиона любят возиться в своем саду.
Как правило, это маленький садик перед домом, где сажают и пересаживают множество цветов в горшках, стригут зеленую изгородь, срезают засохшие и удобряют свежие растения.
В своих садиках англичане любят устраивать барбекю.
Еще одна любимая семейная забава - прогулки в городских парках. Там полно детских площадок, есть специально оборудованные дорожки для катания на роликах, самокатах и велосипедах, а также места для устраивания пикников.
Англичане любят ездить на прогулки в соседние города и к морю - полюбоваться волнами, походить босыми ногами по песку, подышать целебным воздухом.
Какой бы вид отдыха на уик-энд ни выбирали английские семьи, главное для них - это провести время с самыми близкими.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Аксёнов анонсировал начало контртеррористической операции в России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб