Успешный неудачник актер Александр Збруев: почему он так недоволен своими ролями

Александр Збруев считается одной из главных звезд российского экрана, но сам артист свою карьеру не рассматривает как успешную.

Сегодня российскому и советскому актеру Александру Збруеву восемьдесят три года. В копилке его фильмографии собралось колоссальное количество разнообразных ролей, как в кино, так и в театре. Но, конечно, для зрителей он в наибольшей степени и по сей день ассоциируется с фильмом Большая перемена.

С тем, что роль Григория Ганжи в этом фильме, знаковая в его карьере соглашается и сам артист, ведь у него в характере много общего с персонажем. Как признается сам Александр Збруев, во время работы над фильмом ему практически не приходилось прилагать усилия, чтобы играть роль, ведь он такой же, как и его герой: обаятельный и самоуверенный задира.

Александр Збруев удачлив не только в плане своей профессии, но и в личной жизни. Он много лет уже женат на актрисе Людмиле Савельевой, которая прославилась и полюбилась зрителям после роли Наташи Ростовой в легендарной советской экранизации Войны и мира.

Но назвать семейную жизнь артиста безоблачной нельзя. У них с женой родилась дочь Наталья, но после пережитого сильного стресса у нее стали проявляться признаки психического расстройства. Из-за этого она все еще живет с родителями, которым приходится о ней заботиться. Видеть своего ребенка больным, быть не в силах помочь, и понимать, что вылечить дочь нельзя это испытание, вынести которое дано не каждому. Но Александр считает своим долгом поддерживать свою супругу, и помогать ей в заботах о нуждах дочери.

Актер сегодня говорит, что сожалеет об одном своем поступке, который и сегодня причиняет ему нравственные страдания. Тяготы семейной трагедии в одно время почти сломали его, и он изменил супруге с другой актрисой, Еленой Шаниной. Он не ушел из семьи, но у романа было свое логическое продолжение. Елена родила от Александра Збруева дочь Татьяну.

Жизнь Татьяны в отличие от старшей дочери артиста Натальи, сложилась вполне благополучно. У нее два высших образования, она занимается журналистикой и художественными переводами книг. Отношения отца и его младшей дочери тоже сложились вполне удачно, они общаются, и Александр гордится достижениями Татьяны.

Что же касается карьеры, то Збруев говорит, что так и не сыграл тех ролей, о которых мечтал, и иногда жалеет, что пошел по актерской стезе, ведь ему нередко приходится отказываться от однотипных ролей, в которых нет достойного раскрытия характера персонажа. А играть в том, что дают, только ради того, чтобы лишний раз засветиться на голубом экране, он считает для себя неприемлемым.