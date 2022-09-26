Сложные взаимоотношения артистов Дмитрия Нагиева и Аллы Довлатовой: что не поделили звезды

Алла Довлатова и Дмитрий Нагиев по праву считаются звездами российского кино и шоу-бизнеса, но как водится, отношения между звездами не всегда складываются благополучно.

Активная карьера Аллы Довлатовой началась еще в 1990-м году. Женщина работает на радио и телевидении, активно снимается в телесериалах и полнометражных фильмах, и вполне успешно. Яркая и незаурядная дама, и совершенно неудивительно, что она так полюбилась российскому зрителю.

Имидж успешной и сильной женщины в глазах зрителей заставляет последних думать о том, что в ее жизни все всегда складывалось благополучно. А еще из-за фамилии многие считают ее родственницей писателя Сергея Довлатова. Но на самом деле на пути к успеху у Аллы Довлатовой было немало препятствий.

Изначально Алла хотела стать актрисой, и после школы решила поступать в театральный университет, но экзамены она провалила. Члены комиссии решили, что у девушки нет природного актерского дарования.

Приняв этот удар судьбы, Алла поступает на факультет журналистики. Мало кто знает, что настоящее ее имя Марина Евстрахина. Она не скрывает, что помощь влиятельного родственника при устройстве на телевидение и радио имела место быть. И Аллой Довлатовой она стала по ряду обстоятельств.

Дело в том, что в студенческие годы она вела рекламный блок на телевидении, и перед сессией узнала, что ее могут не допустить к экзаменам из-за того, что она работает на ТВ. Выход ей посоветовали друзья: взять творческий псевдоним.

Взять фамилию Довлатова она решила из-за мамы, которая увлекалась творчеством Сергея Довлатова. Так Марина Евстрахина превратилась в Аллу Довлатову. В восемнадцатилетнем возрасте она познакомилась с Дмитрием Нагиевым. Молодые люди понравились друг другу. Дмитрий стал ухаживать за Аллой, а та подключила связи, чтобы устроить его работать на радио.

У Аллы и Дмитрия начался роман, но, по ее словам, девушка не знала, что Нагиев уже на тот момент был женат на Алисе Шер, с которой они воспитывали общего сына. Возможно, отношения Аллы и Дмитрия могли бы остаться дружескими или хотя бы приятельскими, если бы работать к ним не пришла супруга Дмитрия.

Она стала активно настраивать Дмитрия против Аллы, рассказывая ему о том, что Алла якобы нелицеприятно о нем высказывается. И по всей видимости Дмитрий Нагиев был склонен поверить своей жене, ведь в один отнюдь не самый прекрасный момент он стал вести себя так, словно Аллы просто не существует.

С момента этого столкновения интересов прошло уже много лет, много воды утекло. Но до сих пор, даже если Дмитрий Нагиев оказывается с Аллой Довлатовой на одном мероприятии, он делает вид, что даже не знаком с нею, что, безусловно, задевает женщину.