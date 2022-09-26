Евросоюз не смог ввести ограничение цен на Российскую нефть из-за несогласия двух стран

Страны Евросоюза не смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть в связи с разногласиями внутри блока по этому вопросу.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что против такой меры выступили Венгрия и Кипр. Каждая страна ЕС имеет право вето.

Аналогичную меру предлагали и в США. В рамках G7 было достигнуто соглашение по этому поводу. Однако и в администрации Байдена нашлись противники подобных мер.

Ограничение цен на российскую нефть должно решить сразу две задачи: уменьшить доходы России и предотвратить резкий скачок цен.

Между тем эффективность лимитов вызывает серьезные сомнения, поскольку Китай и Индия отказались присоединиться к таким санкциям.

Но именно на эти две страны приходится максимальный экспорт российских энергоносителей. Хотя в США считают, что ограничения все равно сработают.

Каждая страна Евросоюза пытается отстаивать свои интересы. Государства, которые получают нефть по трубопроводам, хотят гарантий, что их льготы сохранятся.

Государства, которые импортируют нефть морским путем, хотят связать ценовые ограничения с предстоящим эмбарго, чтобы добиться равных условий с остальными.