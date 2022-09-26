ФСБ пресекла шпионскую акцию консула Генконсульства Японии во Владивостоке
Оперативники ФСБ России задержали с поличным консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, дипломат объявлен персоной нон грата.
В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о задержании консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори во время получения денежного вознаграждения за передачу информации третьим лицам.
Отмечается, что консул Тацунори объявлен персоной нон грата за непозволительную для сотрудники дипмиссии деятельность, после чего российское внешнеполитическое ведомство направило протест японской стороне из-за произошедшей во Владивостоке шпионской акции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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