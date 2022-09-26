Художник Никас Сафронов одобрил проект памятника Юрию Шатунову

Вдова Шатунова выбрала экскиз монумента, который установят легендарному солисту "Ласкового мая" на Троекуровском кладбище.

Памятник будет представлен в виде фигуры певца с микрофоном в руке. Скульптуру высотой в 216 см планируется выполнить из бронзы.

Постамент сделают из черного камня. На камне будут высечены имя артиста с его автографом.

Одобряющую оценку эскизу дал художник Никас Сафронов:

«Эскиз памятника достойный: мне нравится. Приятная и понятная композиция: Юрий – молодой, держит в руках микрофон»