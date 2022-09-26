Художник Никас Сафронов одобрил проект памятника Юрию Шатунову
Вдова Шатунова выбрала экскиз монумента, который установят легендарному солисту "Ласкового мая" на Троекуровском кладбище.
Памятник будет представлен в виде фигуры певца с микрофоном в руке. Скульптуру высотой в 216 см планируется выполнить из бронзы.
Постамент сделают из черного камня. На камне будут высечены имя артиста с его автографом.
Одобряющую оценку эскизу дал художник Никас Сафронов:
«Эскиз памятника достойный: мне нравится. Приятная и понятная композиция: Юрий – молодой, держит в руках микрофон»
«Именно таким - талантливым пареньком - он останется в памяти большинства людей»
Опубликовано: Храмова Оксана
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