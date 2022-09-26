ФСБ задержала японского консула за шпионаж во Владивостоке

ФСБ России задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений.

По данным Федеральной службы безопасности России японский консул Мотоки Тацунори задержан с поличным во Владивостоке.

"В результате оперативно-розыскных действий японский дипломат задержан по попытке получить за вознаграждение сведения об актуальных вопросах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщила ФСБ.

Тацунори полностью признал свою вину. В Токио направлен официальный протест. Дипломат объявлен персоной нон грата в России.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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