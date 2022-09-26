Сложные отношения Тарзана с мамой Наташи Королевой и причины недопонимания между ними

У Сергея Глушко, мужа Наташи Королевой сложились весьма непростые взаимоотношения с его тещей Людмилой Порывай, но природа разногласий известна не всем.

Звезда российской эстрады Наталья Королева вот уже девятнадцать лет счастливо замужем за артистом и стриптизером Сергеем Глушко, более известным публике под псевдонимом Тарзан. У пары есть уже взрослый сын Архип, они всегда с удовольствием показываются на публике, и не скрывают своих чувств.

Для многих зрителей эта звездная пара являет собой образец стабильности и счастья, но на самом деле все далеко не так просто. Хотя на публике Сергей утверждает, что у него прекрасные отношения со всеми родственниками жены.

В последнее время в журналистской среде участились замечания, что в звездном семействе не все ладно, но причина тому не разногласия между супругами, а отношения Тарзана с мамой Наташи Людмилой Порывай. Зять и теща разошлись в политических взглядах, и это послужило причиной охлаждения семейных отношений.

Людмила Порывай не стала скрывать этого факта, и даже демонстративно удалила Тарзана из контактов в социальных сетях. Сергей Глушко не остался в долгу и сделал аналогичный ответный жест. А все дело в том, что он поддерживает российскую политическую позицию, а его теща является сторонницей официальной украинской. И это при том, что семидесятишестилетняя Людмила Порывай живет вовсе не в родной Украине, а в Майами вот уже около тридцати лет.

В Америке Людмила Порывай получает небольшую пенсию в размере шестисот долларов, но при этом вовсе не бедствует, поскольку имеет возможность сдавать в аренду квартиру, которую ей подарила дочь. Существенный вклад в семейный бюджет вносит и супруг Людмилы, восьмидесятиоднолетний Игорь Эльперин, чей ежемесячный доход составляет около двух тысяч долларов.

Мама Наташи Королевой, несмотря на возраст, женщина смелая и даже эксцентричная, и часто появляется на фото в соцсетях и на публичных мероприятиях в дерзких и откровенных нарядах. И совершенно игнорирует замечания со стороны, призывающие ее быть скромнее.

Кроме того, Людмила соседствует и дружит с родителями других российских знаменитостей, матерью Игоря Крутого и Анжелики Варум. Долгое время она отлично ладила со своим зятем, и даже была на его представлении в ночном клубе, которым оказалась вполне удовлетворена. Но, увы, семейную идиллию разрушила разница в политических предпочтениях.

Сама же Наташа Королева на данный момент не делает никаких публичных заявлений, и не дает комментариев по поводу сложившейся ситуации как в политике, так и в ее семье. Остается только надеяться, что ей удастся избежать политически окрашенного противостояния с мужем.