Ночевал на вокзале, перебивался с хлеба на воду, но все же стал звездой эстрады: история успеха Дениса Майданова

Путь к вершинам популярности для певца Дениса Майданова не был легким, ему пришлось пережить очень трудные времена, и даже некоторое время пожить на вокзале.

На концертах Дениса Майданова сложно не почувствовать мощную энергию силы и уверенности, исходящую от этого человека и артиста. И со стороны кажется, что это человек, который не сомневается в себе, и уверенно смотрит в завтрашний день. Но мало кто догадывается, что так было не всегда, а имеющаяся популярность это результат несгибаемой воли, умноженной на талант и веру в свои силы.

Денис Майданов родился в бедной семье, и, хотя с ранних лет он охотно участвовал в художественной самодеятельности, писал стихи и музыку, сам не расценивал это как путь к вершинам славы. На тот момент это для него казалось чем-то невероятным. Тем не менее, то, что он свяжет свою жизнь с искусством, без которого он просто не мог существовать, было очевидным.

Он работал в области культуры, получая копеечную зарплату, и, чтобы хоть немного упрочить свое финансовое положение подрабатывал на мойке машин. Позднее ему помогла мама, которая устроила сына на завод по специальности ремонтник-монтажник. Платили там лучше, но морально Денису, как человеку творческому, было очень тяжело заниматься нелюбимым делом.

Поэтому он решил круто изменить свою жизнь, и перебрался в Москву со своим дипломом работника культуры, и двумя тысячами рублей в кармане. Столица встретила его неблагосклонно. Он понял, что здесь его никто не ждет. Денег практически не было, и ему приходилось ночевать на Павелецком вокзале, и браться за любую черновую работу, чтобы заработать на хлеб с булочкой, что тоже удавалось далеко не всегда.

Но Денис не сдавался, и обивал пороги музыкальных компаний с целью устроиться композитором-песенником. Майданову повезло встретиться с продюсером Юрием Айзеншписом. Он написал для его подопечной певицы Саши песню За туманом, и получил за нее семьдесят пять долларов.

Потом ему стали поступать заказы от таких знаменитостей, как Александр Маршал, Наталья Ветлицкая и Юлиан. Песни, написанные Майдановым звучали на радиостанциях, а ему все еще приходилось ночевать на вокзалах, и питаться ролтонами. Но со временем дела стали налаживаться. Денис уже мог снимать комнату, и стал получать заказы от известных музыкальных компаний.

Улыбнулась ему удача и в личной жизни, когда он встретил свою будущую жену Наталью. Денис раскритиковал ее стихи, и девушка обиделась, но впоследствии они помирились, и бурный роман стал началом крепкого брака. Сегодня у артиста есть все: любимое дело, любовь зрителей и жены, а также двое детей Влада и Борислав.