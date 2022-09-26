В Херсоне один человек погиб при ракетном ударе по причалу гражданской переправы
В результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы на набережной Фрегат в Херсоне погиб один мирный житель.
В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, херсонские СМИ сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Украины атаковали причал гражданской переправы на набережной Фрегат в Херсоне.
Отмечается, что в результате попадания украинской ракеты по набережной, где в момент «прилёта» находились только гражданские, погиб один местный житель, ещё четверо получили ранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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