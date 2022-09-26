Число жертв ижевской трагедии выросло до 17 человек
По последним данным умершими числятся уже 17 человек, среди них 11 детей. Пострадавшие 23 человека сейчас под наблюдением врачей, из них 21 ребенок. 9 детей находятся в реанимации.
По сообщению военкора Юрия Котенка, ответственной за теракт себя объявила проукраинская сетевая группировка RAMP.
До этого в число ее преступных действий входили "телефонный терроризм", в том числе "минирование" торговых центров и учебных учреждений.
Насколько правдиво заявление, сделанное группировкой, пока неясно - утверждает военкор.
Расценивать это можно и как попытку пиара, и как умышленное запутывание следствия с целью отвлечь от реального следа украинских спецслужб.
Ранее Илья Кива, бывший депутат Рады, выдвинул предположение о том, что теракт в Ижевске - дело рук завербованного СБУ "камикадзе".
Опубликовано: Храмова Оксана
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