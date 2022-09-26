В газопроводе «Северный поток-2» ночью резко упало давление

В газопроводе «Северный поток-2», идущем из России в Германию, внезапно упало давление. По информации оператора магистрали, причиной могла стать утечка.

За одну ночь давление в газопроводе снизилось с 300 бар до 7 бар. Магистраль была проложена по дну Балтийского моря, чтобы вдвое увеличить поставки российского газа в Германию.

Его успели заполнить газом в количестве 300 кубометров до того, как Олаф Шольц отменил его использование после конфликта России с Украиной.

Россия призывает возобновить работу газопровода, однако европейские страны отвечают категорическим отказом.

В Министерстве экономики Германии отмечают, что на данный момент у них нет информации о причинах падения давления.

Швейцарский оператор, который был ликвидирован ранее, проинформировал соответствующие органы.

В компании отмечают, что если бы утечка произошла в Любмине на севере Германии, ее невозможно было не заметить.

Впоследствии выяснилось, что утечка газа в Балтийское море произошла в Дании. Вокруг трубопровода установлена зона, опасная для судоходства.